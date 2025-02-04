Destek Finans Faktoring İşlem Tarihi

BİST’İN AÇIKLAMASI

Borsa İstanbul’un yaptığı açıklama belirlendi. Destek Finans Faktoring A.Ş.’nin (Şirket) sermayesini temsil eden 333.333.333 TL nominal değerli payları, Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi uyarınca kota alınmış durumda.

Halka arz edilen 83.333.333 TL nominal değerli Şirket payları, 06/02/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. İşlemler, 46,98 TL baz fiyatından, “DSTKF.E” koduyla ve sürekli işlem yöntemiyle gerçekleştirilecek. Ayrıca, bu sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiş.

Kaynak: KAP