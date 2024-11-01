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Ekonomi

Destek Ödemeleri Çiftçi Hesaplarına Aktarılıyor

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DESTEKLEME ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün toplamda 67 milyon 953 bin lira tutarındaki destekleme ödemelerini çiftçilerin hesaplarına aktaracağını duyurdu. Bakanlık, bu konuya ilişkin bilgileri sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKLENECEK

Yapılan paylaşımda, “67 milyon 953 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” şeklinde ifadeler yer aldı. Bu desteklerin çiftçiler için önemli olduğu ve kırsal kalkınma projelerini hızlandırdığı belirtiliyor.

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