Destek ödemesi bugün yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere destek ödemesinin bugün yatırılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Çiftçilere 55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor” açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından çiftçilere destek ödemesiyle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda, “Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden” sözlerine yer veren Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

“Kırsal kalkınmada 472 yatırımcıya 40 milyon 579 bin 681 TL, sertifikalı tohum üretiminde 23 firmaya 14 milyon 645 bin 35 TL, sertifikalı tohum kullanımında 226 üreticiye 64 bin 348 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatacak.”