Destek Standına Saldırı Düzenlendi

DUCHENNE MUSKÜLER DISTROFİ HASTASINA DESTEK STANDINA SALDIRI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden 16 yaşındaki Alihan Kuzucuk için düzenlenen Milli Fuar’da açılan destek standı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Aynı zamanda fuarın belirlenen noktalarına yerleştirilen afişlerin de yırtıldığı öğrenildi. DMD, halk arasında ‘kas erimesi’ olarak bilinen bir hastalık. Alihan Kuzucuk’a, 2 yaşındayken İzmir’deki bir hastanede bu tanı konmuştu.

AİLE, GEN TEDAVİSİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

14 yıldır hastalığıyla savaşan Alihan’ın doktorları, gen tedavisini önerdi. Düğün organizasyonlarıyla uğraşan ailesi, Dubai’deki bir hastanede 2,9 milyon dolara uygulanacak tedavi için gerekli masrafların karşılanabilmesi için valilik onaylı bir yardım kampanyası başlattı. Bu çerçevede, 41’inci Ödemiş Milli Fuar’da Alihan için bir stant kuruldu. Ancak standın salgına uğraması ve afişlerin yırtılması, ailenin moralini olumsuz etkiledi.

AİLENİN POLİSE ŞİKAYETİ VE BÜYÜK DESTEK BEKLENTİSİ

Saldırının hemen ardından Alihan’ın ailesi, olayı polise bildirdi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Anne Kübra Kuzucuk, “Bu stant Alihan’ın umudu demekti. Böyle bir saldırıya maruz kalmak bizi derinden üzdü. Ancak biliyoruz ki iyilik her zaman kötülükten daha güçlüdür. Alihan’ın hayallerine ulaşabilmesi için herkesten destek ve duyarlılık bekliyoruz” diyerek, yardım çağrısında bulundu.