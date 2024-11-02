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Ekonomi

Destekleme Ödemeleri Çiftçi Hesaplarına Aktarılıyor

destekleme-odemeleri-ciftci-hesaplarina-aktariliyor

DEVLET DESTEKLERİ ÇİFTÇİLERİ BEKLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, 67 milyon 953 bin lira tutarındaki destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakanlık, bu konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya platformu X aracılığıyla gerçekleştirdi.

Bakanlığın paylaşımında, “67 milyon 953 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun,” ifadelerine yer verildi. Bu ödemelerin, çiftçilerin ekonomik durumlarını iyileştiriyor ve kırsal kalkınmayı destekliyor.

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