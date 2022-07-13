Destici: 6 parti var, ortak görüş yok

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı’nın ortak karar almakta zorluk çektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı’nın Türkiye’yi parlamenter sistem ile yönetmek istediğini belirterek “Masada şu an 6 parti var; 6’sının da kafasında ayrı cevap var. Ortak bir görüş yok” dedi.

Partisinin Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlendiği bayramlaşma programına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, burada bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğini hatırlatan Destici, “Biz de bu sistemi destekledik ama uyum yasalarında birtakım düzenlemelerin olması gerektiğini söylemiştik. En başta da siyasi parti yasasını ve seçim kanunun demokratikleşmesi gerektiğini özellikle belirtmiştik. Birtakım değişiklikler yapıldı. Bu sistemin eksikliklerinin giderilmesi noktasında uyum yasalarının düzenlenmesi gerekmektedir. O zaman da Türkiye’nin istikrarlı bir yönetime ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Çünkü Türkiye eğer istikrara kavuşamazsa; bu istikrarsızlık her alanda kendini gösteriyor ve neticede kaybeden Türk milleti oluyor” dedi.

‘ORTAK BİR GÖRÜŞ YOK’

Bu sisteme karşı olanların Millet İttifakı’nın oluşturduklarını ifade eden Destici, “Bu ittifakın başını çeken grubun söylemlerine baktığımızda güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş bir parlamenter sistemden bahsediyorlar. Masada şu an 6 parti var; 6’sının da kafasında ayrı cevap var. Ortak bir görüş yok. Temel konularda asla mutabakata varamadıkları açık ve net ortada. Cumhurbaşkanlığı’nı ya da Cumhur İttifakı’nın bazı konularda anayasaya uymamakla, aykırı davranmakla itham edenler, siz olası kazandınız ancak anayasayı değiştirme çoğunluğunu elde edemediniz, o zaman ne yapacaksınız? Ya da geldikleri nokta itibarıyla seçime gitmeyecek ve mevcut sistem ile Türkiye’yi yönetecek ama defakto bir durum oluşturarak” diye konuştu.