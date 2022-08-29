Destici: Bedeli ne olursa olsun koruyacağız

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Vatanımızı, onu yurt edinen aziz milletimizi, evlatlarımızı, sınırlarımızı, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, bedeli ne olursa olsun koruyacağız” dedi.

“Bizi millet yapan değerlere düşman olan, hainlik eden malum çevrelerin aslında Müslüman Türk Milleti’nin zaferlerine de düşman olduklarını ve hala içlerine sindiremediklerini biliyoruz. Vatanımızı kutsal bildik, kutsal bilmeye devam edeceğiz. Vatanımızı, onu yurt edinen aziz milletimizi, evlatlarımızı, sınırlarımızı, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, bedeli ne olursa olsun koruyacağız.

30 Ağustos 1922’nin 100. yılında, Sultan Alp Arslan’dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bu toprakları bize vatan yapan, İstiklal Savaşı’mızı kazanarak, ay yıldızlı al bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan milletimizin kahraman evlatlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, şükranla ve saygıyla yad ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’müzü, gelecekte daha nice zaferlere vesile olması dileklerimle kutluyorum.”