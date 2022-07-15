Destici: Darbecileri ve arkasındaki güçleri lanetliyorum

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi hakkında açıklama yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili mesaj yayımladı. Destici yayımladığı mesajda, “Milli iradeye kasteden tüm darbeleri, darbeci hainleri ve arkasındaki güçleri lanetliyorum” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Demokrasiye vurulan darbe girişiminin halkın iradesi ile geri püskürtüldüğünü belirten Destici, “15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümündeyiz. Öncelikle milli iradeye kasteden tüm darbeleri, darbeci hainleri ve arkasındaki güçleri lanetliyorum. Bu vesileyle, devletimizin varlığını, milletimizin bağımsızlığını korumak için, hiç tereddüt etmeden, hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Anayasamız ‘Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir’ cümlesiyle başlar. Manevi çatımız olan devletimiz, milletimizindir. Millet, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır” ifadelerine yer verdi.

Destici, milli iradenin ve Türk devlet geleneklerinin güçlü ve yıkılmaz temeller üzerine kurulduğunun altını çizerek, “Devleti korumayı, onun varlık sebeplerini, yani milleti, milletin varlığını, huzurunu, güvenliğini, istiklalini, istikbalini, değerlerini korumak sayacağız. İnsanlığın tarihi kadar eski olan, diğer milletler tarafından ‘Öldürülebilirler ama asla mağlup edilemezler’ cümlesiyle nitelenen ve bu gerçeği insanlık tarihine silinmeyecek bir şekilde kazıyan Türk milletinin, her çağda, güçlü, kaim ve muzaffer olarak var olmasının sırrı, sahip olduğu güçlü devlet geleneğidir. Tarihinin çeşitli kesitlerinde, Türk milletinin yaşadığı zorlukları, acıları hatırladığımızda, bu şartların, hep, devlet geleneği ve otoritesinin zaafa düştüğü dönemlerde yaşandığına şahit oluruz. 15 Temmuz’da milletimiz, devletine, kahramanca, fedakarlıkla ve kararlılıkla sahip çıkmıştır. Milletimiz, 15 Temmuz günü, devletin sağladığı makamlarda oturarak, fedakar milletimizin, rızkını devletiyle paylaşarak aldığı silahları millete doğrultup, devlete el koyma ve millete, ‘millete rağmen’ istikamet çizme alçaklığını, sonsuza dek sona erdirmiştir” dedi.