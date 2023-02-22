Destici: Deprem, siyasi istismar konusu yapılıyor

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, depremin siyasi istismar konusu yapıldığını söyledi.

Destici, “Deprem, adeta siyasi istismar konusu yapılıyor. İnsanlarımız henüz enkaz altındayken, benzer hadiselerden ve benzer davranışlardan sabıkalı bazı çevrelerin, ‘Buradan nasıl siyasi sonuç çıkarırız’ endişesine düştüklerini tıpkı yağmacılara ait görüntüleri izlerken duyduğumuz iğrenme, nefret ve utanç duygularıyla izlemek zorunda kaldık” dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Destici, deprem riski taşıyan tüm illerde tedbir almanın ve hazırlık yapmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Deprem bölgesinde demografik yapının korunmasına yönelik endişeler olduğunu vurgulayan Destici, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin yabancılara ev satılmaması çağrılarına ilişkin, “Buna müsaade edilmeyeceğini bizzat Cumhurbaşkanı’mız açıklamış olmasına rağmen bazı siyasilerin bu konuyu malzeme etmemeleri lazım” diye konuştu.

BBP lideri Destici, partilere yapılan hazine yardımlarının depremzedelere bağışlanması; yıkılan binalarla ilgili hatası, kusuru, ihmali olanların muhakkak tespit edilmesi, sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini kaydetti. Destici, “Türkiye genelinde büyük bir kentsel dönüşüm seferberliğinin başlatılması gerekir. Kentsel dönüşüm için ikna edici ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması lazım” dedi.

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Destici, “Deprem, adeta siyasi istismar konusu yapılıyor. İnsanlarımız henüz enkaz altındayken, benzer hadiselerden ve benzer davranışlardan sabıkalı bazı çevrelerin ‘Buradan nasıl siyasi sonuç çıkarırız’ endişesine düştüklerini; yine devletimize, milletimize ve değerlerimize düşmanlık etmeyi alışkanlık haline getirmiş siyasetçi görünümlü hainlerin, kan kokusu almış sırtlanlar gibi deprem konusuna dahil olmaya uğraştıklarını, tıpkı yağmacılara ait görüntüleri izlerken duyduğumuz iğrenme, nefret ve utanç duygularıyla izlemek zorunda kaldık. Terör örgütlerinin, mensuplarını, destekçilerini, sempatizanlarını Meclis’e taşımalarına karşı gereken zamanda gerekli tedbirleri almadığımız için sonrasında insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşarken, taşıdıkları milletvekili sıfatıyla devlete düşmanlıklarını ilan edip, insanları devlete düşmanlık etmeye çağıranların ihanetlerine şahit oluyoruz. Yargı bu duruma hiçbir şekilde seyirci kalmamalıdır. Önce yargı sonra Meclis gereğini yapmalı” diye konuştu.