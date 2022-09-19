Destici: Enonis rüyası görmekten vazgeçin

Pasinler Savaşı’nın 974’üncü yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Erzurum’a gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, dünyada söz sahibi olmak için güçlü olmak gerektiğini ve bu yüzden de Cumhur İttifak’ının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Dün geceyi Erzurum’da geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu sabah Büyükşehir Belediyesi’ne ait Müceldili Konağı’nda muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun kurduğu BBP’nin 4 ay sonra 30 yılını dolduracağını belirtti. BBP’nin, Cumhur İttifakı’nın bir parçası olduğunu belirten Destici, “2023’te yapılacak seçimlerde Büyük Birlik Partisi öncelikle hedefi elbette ki Cumhur ittifakıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanılması, akabinde Cumhur İttifakı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün var olan çoğunluğunu koruması hatta onun üzerine çıkarılması için gayret gösterecektir. Ancak bununla birlikte Büyük Birlik Partisi önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı ile katılacak ve burada da kendi adı, kendi adayları ve kendi parti logosuyla yer alarak milletin gönlünde olan yerini sandıkta oya çevirecek ve sizlerin desteğiyle, oyuyla Meclis’te güçlü bir grupta yer alacak ve ülkesine, devletine, milletine daha fazla hizmet edecek” dedi.

Destici, tüm şehitleri bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ettiklerini belirterek 974’üncü yıl dönümünde Pasinler Zaferi’ni kutladığını söyledi.

“ENOSİS RÜYASINI GÖRMEKTEN VAZGEÇİN”

Herkesin tarihini çok iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Destici, “Bakın tarihi iyi bilmemiz lazım. 974 sene önceye gidiyoruz. Selçuklu ile yani Türklerle Romalılar, Bizanslılar savaşıyor. Ermeniler kimin yanında, Bizans’ın yanında o dönemin ülkesi kim Bizans. Yani bugünkü Amerika, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi. Ermeniler kimin yanında, onların yanında. Ermenileri kim kışkırtıyor, onlar kışkırtıyor. Bugün de 974 sene geçmiş aynı şeyler. Bugün de Ermenistan onlara güvenerek ne yapıyor, Azerbaycan topraklarına saldırıyor. Ama geçtiğimiz hafta da söyledim, bir kez daha söylüyorum. Ermenistan emperyalistlerin kışkırtmasıyla boyunun ölçüsüne bakmadan gücüne, kuvvetine bakmadan Türklere, Azerbaycan’a saldırıyor. Biz iki devletiz ama bir milletiz. Şuşa Anlaşması ile Azerbaycan’a bir saldırı olduğunda Türkiye karşılık verecektir. Bize de bir saldırı olursa Azerbaycan bizim yanımızda savaşa girecek. Hem Türk olmanın hem aynı millet olmanın hem de anlaşmanın bir gereğidir bu. Onun için Ermenistan’a diyoruz ki, ‘Hey Ermenistan aklını başına al. Eğer bu emperyalistlerin kışkırtmasıyla Türklere, Türk milletine Azerbaycan’a ya da Türkiye’ye saldırmaya devam edersen, bil ki bu büyük Türk milletinin gücü ve kudreti seni tarih sahnesinden de coğrafyamızdan da silmeye yeter de artar bile Allah’ın izniyle. Türkün bunu yapacak gücü ve kudreti vardır onun için aklını başına al” dedi.

Amerika’nın Orta Doğu’yu karıştırıp kan gölüne çevirdiğini söyleyen Destici, şöyle devam etti:

“Şimdi de aynı şeyi Ege’de Yunanistan’la Türkiye’yi, Azerbaycan’la Ermenistan karşı karşıya getirmek istiyor. Bölgemizi ateş hattına getirip buradan da sömürü yapmaya devam ediyor. Bakın aynı Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne uzun yıllardan beri uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Bu açıktan ve aleni bir şekilde Türk devletine karşı yapılmış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yapılmış, Türk milletine karşı yapılmış bir düşmanlıktır, bir hasmane tutumudur. Amerika Birleşik Devletleri açıkça diyor ki, ‘Ben Kıbrıs’ta Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin yanındayım, Rumların yanındayım. Ege’de Yunanistan’ın yanında, Karabağ’da Ermenistan’ın yanındayım.’ Şimdi biz bunu görüyoruz ve ABD bugün bu topraklarda var. Bu coğrafyada var. Lakin Yunanlara ve Kıbrıs’ta yaşayan Rumlara onların sözde devletlerinin başında olanlara diyoruz ‘siz de aklınızı başınıza alın’ Bugün Amerika var burada ama yarın yok. Velev ki Amerika olmaya devam etsin şöyle mi sanıyorsunuz yani Amerika sizi bizim elimizden alıp kurtaracağınızı mı ya da Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğiyle bütün Kıbrıs adasını tekrar bir Rum adası yapacağınızı mı sanıyorsunuz. Bu enosis rüyasını görmekten vazgeçin. Barış içinde iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yaşayıp biz de size aynı şekilde muamele edelim. Ama Amerika’ya ya da başka birisine güvenerek Türkiye’ye düşmanlık ederseniz Türk milletinin her bir ferdi, ister Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olsun ister Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olsun ister Azerbaycan vatandaşı olsun Türk milletinin Türk milletine karşı saldırı planlarsanız hainlik planlarsanız, kahpelik planlarsanız bunun da dersini cevabını Türk milleti size misliyle geçmişte nasıl vermişse, bugün de yarın da verir bunu da böyle bilesiniz.”