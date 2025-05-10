Destici, “Gazze Kadim Müslüman Vatanıdır” dedi

DESTİCİ’DEN GAZZE AÇIKLAMASI

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gerçekleştirdiği açıklamada, “Gazze sadece bir toprak, kara parçası değildir. Gazze, kadim Müslüman vatanlarından bir tanesidir” diye belirtti. Destici, Genel Başkanlık yaptığı partinin düzenlediği İç Anadolu Çalıştayı’nın açılışını Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu’nda yaptı. Toplantıda, Gazze’de yaşanan olaylara vurgu yaptı ve bu durumu kınadı.

ZOE ŞİDDETİ LANETLİYOR

Destici, “Tüm zalimleri lanetliyorum. Tüm soykırımcıları lanetliyorum ve mazlumların, Müslümanların, masumların yanında olduğumuzu bir kere daha buradan da haykırıyorum. 7 Ekim 2023’ten bu yana 50 binden fazla masum çocuk, kadın, yaşlı, Gazze’de şehit edildi. Soykırıma tabi tutuldu ve bugün orada kalanlar da Gazze’den çıkarılmak isteniyor. Gazze, sadece bir toprak, kara parçası değildir. Trump’ın ya da onun etrafındaki birtakım rantiyecinin emlak arsası da değildir” ifadelerini kullandı. Gazze’nin, birçok asır boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetiminde huzur ve barış içinde yaşadığını vurguladı. “İnşallah o günlerine de geri dönecektir, bundan da zerre kadar şüphem yoktur” dedi.

DEPREM KONUSUNA DEĞİNDİ

Genel Başkan Destici, Türkiye’de deprem konusunun da öncelikli meselelerden biri olduğunu belirtti. “Deprem, bizim ülkemizin bir gerçeği, ilk öncelikli konular arasında yer almaktadır, almalıdır ve her türlü öncesi oluş anı ve sonrasıyla ilgili de tedbirler alınmalıdır” diye ekledi. Ayrıca, Kahramanmaraş depremlerinde canla başla görev yapan Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekiplerine de teşekkür etti.