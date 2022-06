Destici: Harekatı destekliyoruz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, olası Suriye operasyonunu desteklediklerini duyurdu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarını, şartsız, amasız, bütün varlığımızla destekledik ve bizim dışımızdaki kesimlerin, ülkemizin gerçekleştirdiği harekatlara olan desteğini de bir vatanseverlik ölçeği olarak gördük. Yapılması planlanan tüm harekâtları da sonuna kadar destekliyor, bir zaruret olarak görüyoruz. İnanıyorum ki, hazırlıklar yapıldıktan sonra bu harekât en kısa zamanda başlayacak Tel Rıfat’tan Kamışlı’ya kadar Suriye’nin kuzeyinin tamamı olmak üzere bütün bu bölge teröristlerden arındırılacak” dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, Türkiye’nin terörün tüm unsurlarına karşı terörle mücadelesinin topyekün devam ettiğini söyledi.

Şu anda sınırlar içerisinde teröristlere karşı verilen mücadelede büyük başarıların elde edildiğini belirten Destici, “Terörist sayısı minimize edildi. Bugün ülkemizin her tarafında daha önce hendekler kazılan ve kendilerince birtakım bölgeler olarak ilan edilen yerlerde huzur, barış, güvenlik var; bütün vatandaşlarımızın güven içinde özgürce yaşadığı bir ortam var. Bugün Diyarbakır’a, Şırnak’a gittiğimizde bunu görüyoruz. Her noktada görüyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin, kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi her daim mansur ve muzaffer eylesin” diye konuştu.

“BU BÖLGE TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILACAK”

Destici, Türkiye’nin güneyinde, Türkiye’yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğini ifade ederek, “Irak ve Suriye’de, devlet otoritesinin söz konusu bölgeye hâkim olamaması ve oluşturulmuş bu otorite boşluğunun, terör örgütlerinin yaşam alanı haline dönüştürülmesi nedeniyle, Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanarak, kendisine saldıran terör örgütlerine karşı halkını ve sınırlarını savunuyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatlarını, şartsız, amasız, bütün varlığımızla destekledik ve bizim dışımızdaki kesimlerin, ülkemizin gerçekleştirdiği harekatlara olan desteğini de bir vatanseverlik ölçeği olarak gördük. Yapılması planlanan tüm harekâtları da sonuna kadar destekliyor, bir zaruret olarak görüyoruz. İnanıyorum ki, hazırlıklar yapıldıktan sonra bu harekât en kısa zamanda başlayacak Tel Rıfat’tan Kamışlı’ya kadar Suriye’nin kuzeyinin tamamı olmak üzere bütün bu bölge teröristlerden arındırılacak. Şu anda Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların önemli bir kısmı da teröristlerden arındırılan bölgelere yerleştirilecektir” dedi.