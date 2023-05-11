Destici: HDP cesareti Kılıçdaroğlu’ndan alıyor

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP’nin son dönem yaptığı açıklamalarda cesareti Kılıçdaroğlu’ndan aldığını söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, “Bir HDP Diyarbakır milletvekili adayı çıkıyor, ’14 Mayıs’tan sonra özerkliği de alacağız, Afrin’i de Türk ordusundan geri alacağız.’ diyor. Yani bunlara o cesareti veren kim? Kılıçdaroğlu” açıklamasını yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TRT Haber canlı yayınında Fuat Kozluklu’nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tarihi ve kritik bir seçime gidildiğini kaydeden Destici, Türkiye’nin sandık güvenliği en üst düzeyde ülkelerden birisi olduğunu ve her sandıkta 5 siyasi partinin sandık görevlisi, seçime katılan bütün siyasi partilerin de müşahit bulundurabildiğini söyledi.

Destici, deprem bölgesindeki çalışmaların sorulması üzerine, “Her yeni gün, bir öncekinden daha iyi, daha olumlu gelişmeler oluyor. Devlet tüm gücüyle orada, bütün kurumlarıyla orada. Sivil toplum örgütlerimiz, milletimiz ilk günkü gibi yardımlaşma, dayanışma duygusunu ve bunun gerekliliğini yerine getiriyor.” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’nın seçimde izlediği politikayı nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Destici, “Bir tarafta devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kardeşliğini, istiklalini ve istikbalini önceleyen Cumhur İttifakımız var. Bakın biz pazarlıkla kurmadık bu ittifakı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemedi kimse, kimse bakanlık istemedi, milletvekili pazarlığı yapmadı. Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü ve milletimizi önceledik. Halbuki yedili masaya baktığımızda daha önce Altılı Masa’ydı ve şu anda bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı belirlerken neyin karşılığında cumhurbaşkanı adaylığını aldı Kemal Kılıçdaroğlu? Diğer her bir partinin genel başkanına cumhurbaşkanı yardımcılığı vadetti, bakanlık vadetti her partiye en az.” diye konuştu.

Destici, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine atıfta bulunarak, “Kemal Kılıçdaroğlu gitti, HDP’yi ziyaret etti. HDP kim? PKK’nın siyasi uzantısı. Hatta yine o masanın ortaklarından Meral Akşener’in ifadesiyle HDP eşittir PKK. Bu doğru bir söz. O zaman Kılıçdaroğlu, HDP eşittir PKK sözünden yola çıkarsak PKK’yla görüşmüş oldu ve kapalı kapılar arkasında görüştü. Çıkınca hiçbir açıklama yapmadı.” ifadelerini kullandı.