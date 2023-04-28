Destici: HÜDA-PAR’ın düşüncelerine katılmıyorum

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR ve ittifak hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önce bu konuyla ilgili fikirlerini söylediğinin altını çizen Destici, “HÜDA-PAR’ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum.” dedi. BBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi.

Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürürken ittifak ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici NTV’den Deniz Kilislioğlu’nun sorularına yanıt verdi.