Destici: Kimsenin kimseye üstünlüğü yok

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçime değindi ve birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Biz kardeşiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si Sünni’si birinci sınıf vatandaştır. Hiç kimsenin kimseye karşı bir üstünlüğü yoktur” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yüksekova ilçesinde buluşma ve katılım programlarının ardından sabah saatlerinde Hakkari’ye geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde polislerle kahvaltı yapan Destici, daha sonra Hakkari Valiliği’ni ziyaret etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile bir süre makamında görüşen Destici, partisinin il başkanlığı açılışına katıldı. Cuma namazını Ulu Cami’de kılan Mustafa Destici, esnaf ziyareti yapıp, kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.