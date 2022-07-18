Destici: Muhalefetin eline koz bırakmayacağız

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlere değindi ve muhalefetin eline koz bırakmayacaklarını söyledi.

Dünyanın en önemli üretim merkezlerinden birisi olan Denizli’de kekik hasadı yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Muhalefetin elinde koz bırakmayacağız. Çözüm bekleyen sorunların hepsini en kısa sürede bitireceğiz” dedi.

Partisinin il istişare toplantısı için Denizli’ye gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2 gün boyunca il genelinde incelemelerde bulundu. Dünyada üretilen kekiğin yüzde 75’inin Türkiye’de, bu üretimin ise yüzde 90’ının karşılandığı Denizli’de çiftçileri tarlada ziyaret eden Destici, eline orak ve tırpan alıp üreticilerle birlikte hasat yaptı. Binlerce kişinin ziyaret ettiği lavanta bahçelerini ziyaret eden Destici, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin de katılımıyla Seyir Tepesinde düzenlenen toplantıda partilileriyle bir araya geldi.

BBP Genel Başkan Destici, açıklanan anket sonuçlarına itibar edilmemesini, her zamankinden daha çok çalışılması gerektiğini söyledi. Partisinin üye sayısının arttırılması için parti teşkilatlarından daha çok çalışmalarını isteyen Destici, hedeflerinin üye sayısını yüzde 1000 arttırmak olduğunu ifade etti. 3600 ek göstergenin çıktığını, EYT sorununun yıl sonuna kadar çözüme kavuşturulacağına dikkat çeken Destici, “İşçiler, emekliler, çalışanlar yani devletten maaş alan milyonlarca insan ne işi yaparsa yapsın, hangi ad adı altında maaş alırsa alsın hepsinin maaşları ile ilgili ciddi iyileştirmeler yapıldı. Yeterli midir? Elbette yeterli değildir. Ama 3600 ek gösterge çıkarılması, biz bunun bütün memurlara çıkarılmasını teklif etmiştik. Nihayetinde böyle çıktı. Diğer alanlarla da çalışmalar yapılacaktır. Nasıl 3600 çıkartıldıysa hiç kimsenin şüphesi olmasın buda yıkıcı muhalefetin elinden bir koz olmaktan alınacak ve EYT düzenlemesi de inşallah yılbaşından önce yine cumhur ittifakı tarafından çıkarılacaktır” dedi.