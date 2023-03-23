Destici: Oy hedefimiz yüzde 4-5

Seçime iki aydan az bir süre kala Ankara’daki siyasi trafik de hız kazandı. İttifak ve liste mesaisi için zaman daralırken Cumhur İttifakı’nın nasıl bir süreç izleyeceği merak ediliyor. Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı, seçim hazırlıklarına yönelik NTV’nin sorularını yanıtlıyor.

Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürüyor. İttifakı genişletmek için peş peşe yapılan görüşmelerin ardından Yeniden Refah Partisi milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan gireceğini söyledi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ise Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı kaldı. Bu kapsamda HÜDA PAR, 14 Mayıs’taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyecek.

Son olarak da Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Mustafa Destici’nin açıklamalarından öne çıkanlar:

-“Şu an partimizde aday adaylık başvuruları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pazar gününden itibaren il il seçim çevresi listelerimizi hazırlayacağız.

-Büyük Birlik Partisi, 81 ilde seçime girmek için bütün hazırlıklarını sürdürüyor.

-Gerçekçi olmamız gerekirse bu seçimde oy hedefimiz yüzde 4-5.

HÜDA PAR İLE GÖRÜŞME SÜRECİ

-Biz parti olarak HÜDA PAR’ın vaatlerini doğru bulmuyoruz.

HDP’NİN ADAY ÇIKARMAMA KARARI

-Kemal Kılıçdaroğlu şu anda ne denirse evet diyor. HDP, Kılıçdaroğlu’nu uygun bir aday olarak görüyor.”