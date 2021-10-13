Destici ‘siyasi cinayet’ iddiası hakkında konuştu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasi cinayet tartışması hakkında açıklama yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasi cinayetler işleneceği iddialarına yönelik, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu kastettiği siyasi cinayetler ya da toplumun önderlerinden bazılarına suikast yapılacağıyla ilgili elinde somut bir bilgi varsa, belge varsa, bunu da yetkililerle paylaşması lazım.” dedi.

Cenaze töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Destici, siyaseti kızıştırma, siyasi atmosferi kamplaşma ve ayrıştırma noktasında daha da tetiklemek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partilerinin genel başkanlarından akıl almaz, temelsiz ve mesnetsiz söylemler duyduklarını söyledi. Siyasi cinayetler işleneceği iddialarını anımsatan Destici, şöyle devam etti:

“Bunu, Sayın Cumhurbaşkanının, hükümetin, Cumhur İttifakı’nın seçimden sonra yönetimi devretmemek için bunları yapacağı vurgusu var. Bunu tam ve net açıklamasa da… Kastettiği o, bunu anladık ve biliyoruz. Türkiye’nin demokrasi geleneğinde böyle bir şey yok. Olmayan bir şeyi Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylemesi kendine de başında bulunduğu siyasi partiye de Türk siyasi hayatına ve demokrasiye de yakışmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun, bu kastettiği siyasi cinayetler ya da toplumun önderlerinden bazılarına suikast yapılacağıyla ilgili elinde somut bir bilgi varsa, belge varsa, bunu da yetkililerle paylaşması lazım. Kamuoyuyla paylaşabileceği kadarını kamuoyuyla paylaşması lazım. Elinde bir bilgi olmadan da bunları söylüyorsa bu Türkiye’ye zarar verir. Bizim suhulete, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var.”