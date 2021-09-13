Destici’den Akşener’e: Özür bekliyoruz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İmamoğlu hakkındaki sözlerini eleştirdi.

Partisinin Erzurum Teşkilatı’nın İl Kongresi’ne katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Destici, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Hem Türk milletinden hem de Fatih Sultan Mehmet Han’ın manevi şahsiyetinden bir özür bekliyoruz” dedi.