Destici’den HÜDA-PAR açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Cumhur İttifakı’na destek vereceğini deklare eden HÜDA-PAR’ın bazı vaatlerini doğru bulmadığını söyledi. Katıldığı canlı yayın programında siyaset gündemine ilişkin konuşan Destici ayrıca partisin oy hedefini de açıkladı.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kalırken partiler seçim ittifakına yönelik çalışmalarına hız verdi. Millet İttifakı adayı CHP Lideri Kılıçdaroğlu, HDP’in de desteğini almış görünürken Cumhur cephesine ise HÜDA-PAR destek vereceğini açıklamıştı. Ancak HÜDA-PAR’ın parti programında yer alan bazı maddeler tartışmalara yol açmıştı. Gelişmeler bu yöndeyken Cumhur İttifakı ortaklarından BBP’nin lideri Mustafa Destici, konuya ilişkin dikkat çeken bir çıkıştı bulundu.

DESTİCİ: VAATLERİNİ DOĞRU BULMUYORUZ

Katıldığı bir televizyon programında siyasetinin gündemine ve ittifak çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakını destekleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR için kendilerini parti olarak vaatlerini doğru bulmadıklarını söyledi.

“HEDEFİMİZ YÜZDE 4-5”

Milletvekilliği genel seçimlerinde partisinin oy oranı hakkında da konuşan Destici, “Gerçekçi olmamız gerekirse bu seçimde oy hedefimiz yüzde 4-5” ifadelerini kullandı.

“HDP İLE AYNI DEĞİL”

Öte yandan Destici, daha önceki açıklamasında HÜDA-PAR’ın HDP ile aynı olmadığını söylemiş, “Terörle alakalı yok, kendilerini iyi anlatmalılar.” ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ‘TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün katıldığı canlı yayında HÜDA PAR ile ilgili soru üzerine “HÜDA PAR’la ilgili uydurma yaklaşımlar var, çirkinlikler var. HÜDA PAR bunları kabul etmiyor, bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz diyor, tamamen yerli ve milli yapı. Biz ittifakımızın ilkelerinde zaten uyumlu olmuşuz. Uyum olmasa Cumhur İttifakının içerisinde yol yürümeyiz. HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakına desteğini önemli ve kıymetli buluyorum” şeklinde konuşmuştu.