Destici’den HÜDA-PAR açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR ile ilgili açıklamasında HDP ile aynı olmadıklarını söyledi.

BBP lideri Mustafa Destici, HÜDA-PAR üzerinden Cumhur İttifakı’na yapılan eleştirilere cevap verdi. HÜDA-PAR’ın HDP ile aynı olmadığını vurgulayan Destici, “Terörle alakalı yok, kendilerini iyi anlatmalılar.” dedi.

Canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Mustafa Destici, Cumhur İttifakı’nın görüştüğü HÜDA-PAR’la ilgili yaklaşımlarına dair soruyu da cevaplandırdı. İYİ Parti başta olmak üzere altılı masa içindeki tüm partilerin HÜDA-PAR ile karşılıklı görüşmeler yaptığını hatırlatan Destici, “Bu görüşmeleri yapanların bugün dönüp ‘HÜDA-PAR’la niye görüşülüyor’ demeleri büyük bir tutarsızlıktır” dedi. Destici, HÜDA-PAR’ın HDP’den farklı olduğuna dikkat çekti.

HÜDA-PAR ile HDP’nin eşleştirilmeye çalışıldığını belirten Destici, şunları söyledi:

“HÜDA-PAR ile HDP eş değildir. HDP bir terör örgütünün partisidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmeye; askerini, sivilini şehit etmeye devam eden ve Türkiye toprakları içinde ayrı bir devlet kurma özlemi duyan, bununla ilgili silahlı mücadele veren terör örgütünün uzantısıdır. Yine Meral Hanım’ın ifadesiyle, ki biz bunu söylüyoruz ama o da söyledi, HDP eşittir PKK’dır.

HÜDA-PAR’ın programında, söylemlerinde bizim onaylamayacağımız şeyler var. Anadilde eğitim, Anayasa’dan Türklük kavramının çıkarılması, özerklik gibi. Biz devletin varlığından, birliğinden, aynı bayrak altında yaşama iradesinden yanayız diyorlar ama bunlar programlarında var.

HÜDA-PAR’la görüşülebilir. Görüşmeden, konuşmadan, selamlaşmaktan rahatsızlık olmaz zaten. Türkiye’de herkes düşüncelerini ifade edebilir. Her konuda aynı konuda düşünmek zorunda değiliz. BBP ile AK Parti de aynı konuda düşünmüyor. Bunu söyleyebilir ama terörle demokrasinin dışına çıkarak gerçekleştirmek isteyemez. Kırmızı çizgi odur. HDP ile HÜDA-PAR’ı ayıran çizgi budur.”

Hizbullah üzerinden yapılan eleştirilere de değinen Destici şu değerlendirmelerde bulundu:

“HÜDA-PAR’ı Hizbullah’ın geçmişte yaptığı eylemler üzerinden eleştirenler var. Hizbullah’ın geçmişte yaptığı kanlı eylemleri, infazları hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Ama HÜDA-PAR şimdi onları savunuyor mu, onları yapan bir terör örgütü var mı? Yok. Onun için HÜDA-PAR’ın şimdi şu açıklamayı yapması lazım: Bütün terör eylemlerine karşı olduğunu, terör ve şiddet kimden gelirse gelsin karşı olduğunu; ister Hizbullah, ister PKK ister DAEŞ… Bütün terör örgütlerine karşı olduğunu çok net söylemelidir.

İki: HÜDA-PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Bey, ülkenin bütünlüğünden, milletin birliğinden yana olduklarını açıkça ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tek millet, tek vatan, tek devlet, anadilde resmi dili ilave edebiliriz biz, bunlarla problemi olmadığını söylüyor. Bunu biraz daha netleştirmeleri lazım. Kimseye fırsat verilmemesi lazım.

Şu haliyle tabii ki özellikle Hizbullah üzerinden yapılan eleştiriler ve Hizbullah’a karşı çok net kınama ve tavır gerçekleştirmedikleri için HÜDA-PAR’a ve Cumhur İttifakı’na yönelik eleştiri var. HÜDA-PAR’ın Hizbullah’la hiçbir ilgisi yok.

Bunun şuna dönüşmesini istemiyorum: Maalesef karşımızda öyle bir topluluk var ki yalan, iftira, Cumhur İttifakı’nın seçimi kaybetmesi için her yolu mübah gören altılı masa ve onun etrafındaki medya ve terör uzantısı gruplarla karşı karşıyayız.”