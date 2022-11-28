Destici’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Kılıçdaroğlu, devletimizi, bu ülkeyi uyuşturucu ticareti yapmakla itham etti. Büyük bir iftira attı. Türkiye’de ana muhalefet partisinin genel başkanı olan birisi, kendi devletine, kendi ülkesine bu iftirayı nasıl atar? Ama attı. Yani ya gözünü hırs bürümüş ya da birileri ne söylüyorsa, o da onu söylüyor” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İzmit Kent Meydanı’nda düzenlediği mitinge katıldı. Helikopter kazasında hayatını kaybeden partinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun fotoğrafları ve sözlerinin asıldığı alandaki mitinge partiyi destekleyen yüzlerce vatandaş katıldı. Mitingde konuşan Mustafa Destici, “Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız bir çağrı yaptı. Kendilerini, ‘Milliyetçi’ ve Muhafazakar’ olarak tarif eden partilerin, 6+1 çarpıklığının içinde olmamaları gerektiğini söyledi. Hangi siyasi hesap için olursa olsun. Teröre karşı bir duruş sergileyen seçmenlerin oy verdiği siyasi parti liderlerinin, terör örgütünün de içinde olduğu bir denklemde yer almamalarını söyledi. Bu çağrıya cevap, ‘Kumar masası’ oldu. Birinin ağzında uyuşturucu, öbürünün ağzında kumar masası. Şu çirkinliğe bir bakar mısınız? Şu seviyesizliğe bir bakar mısınız? Ne demiş atalarımız, ‘Körle yatan şaşı kalkar’, ‘Üzüm üzüme baka baka kararırmış.’ Bunlar da her hafta benzer masalarda aynı kişilerle saatlerce otura otura birbirlerine benzemişler. Ne diyelim? Allah ıslah etsin” dedi.

Türkiye’nin uluslararası sorunlarından da bahseden Destici, “Karşılaştığımız her ihtilafta, Türkiye’nin uluslararası hasımları maalesef içimizde taraftar bulabiliyor. Karşılaştığımız hemen her meselede, yüzeyi kazıdığımızda altından çıkan ABD, çekinmeden, Türkiye’de bir yönetim değişikliği gerçekleştireceklerini, bunu da muhalefetteki, 6’lı masadaki dostlarıyla birlikte yapacaklarını söyleyebiliyor. Bunu gerçekleştirmek için uydurma gerekçelerle Türkiye’ye ekonomik, askeri, siyasi yaptırımlar uyguluyorlar. ABD’nin ve dostlarının Türkiye’de yönetimi belirlemesine elbette izin vermeyeceğiz. ABD’yle problem yaşarken Biden’dan taraf olanların, Fransa’yla karşı karşıya geldiğimizde Macron’un tarafını tutanların, Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’ı destekleyenlerin, Yunanistan’a karşı, Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Batı Trakya’da Türk’ün, Türkiye’nin hukukunu korumak yerine, Yunan’ı, Rum’u haklı bulanların, güneyimizde terör örgütü PKK uzantısı PYD’nin varlığını destekleyenlerin Türkiye’de yönetimi belirlemelerine elbette izin vermeyeceğiz. 2023’te sandık önümüze geldiğinde, bunca rezilliğe, bunca hainliğe ‘Dur’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.