Destici’den sığınmacı tepkisi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, tartışma yaratan sığınmacı konusuna değindi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sığınmacılar üzerinden bir çatışma alanı oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek, “Maalesef Türkiye’deki bazı siyasi partiler, bazı siyasi parti genel başkanları, siyasetçiler ve toplum mühendisleri de buna çanak tutmaktadır ve bunun üzerinden bir siyasi rant elde etme peşindedir” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu anısı için Ankara yolunda oluşturulan hatıra ormanındaki fidan dikim programına katıldı. Alanda fidan dikimi yapan Destici, daha sonra gazetecilerin göç konusuyla ilgili sorularına cevap verdi. Siyasetçilerin sığınmacı sayıları üzerinden siyasi popülizm yaptığını belirten Destici, “İçişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamalarda net bir şekilde Türkiye’de 3 milyon 700 bin Suriyeli sığınmacı olduğu, başka ülkelerden gelenlerle birlikte bu sayının 4 milyon civarında olduğu açıklandı. Bazı siyasetçilerimiz, parti genel başkanları da dahil olmak üzere bu rakamı abartarak, sanki Türkiye’de 8-10 milyon sığınmacı varmış gibi göstererek siyasi popülizm yapıyorlar. Bununla da yetinmiyorlar, 20- 30 sene sonra Türkiye nüfusunun 35 milyonunun sığınmacılardan oluşacağı, demografik yapının bozulacağı, Türkiye’nin yaşanamaz bir hale geleceği gibi bir takım gerçek dışı, akıl dışı iddialarda bulunuyorlar. Ve bunun üzerinden de halkın duygularını istismar ederek ve halkı galeyana getirerek bir siyasi rant elde etmek ya da iktidarı yıpratma peşindeler. Bunlar doğru değil. Bu mesele devlet millet meselesidir. Milli bir meseledir, hepimizin ortak meselesidir. Bu işler üzerinden siyasi popülizm yapmak asla kabul edilecek bir şey değildir. Biz bunu ahlaki bulmadığımızı da insani bulmadığımızı da daha önceden çok net bir şekilde ifade ettik” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki sığınmacılar üzerinden bir çatışma alanı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Destici, şunları söyledi:

“Ülkemize baktığımızda Suriyeli, Afganistanlı, Ukraynalı da vardır, başka ülkelerden gelenler de vardır. Bunların hepsini insan olarak görmüşüzdür. Burada en tehlikeli olan konulardan bir tanesi, karşıt gruplar oluşturarak Türkiye’de bir kaos oluşturmak, bir çatışma alanı meydana getirmek. Geçmiş yıllarda Alevi- Sünni ayrımı üzerinden bu denenmiştir. Kürt- Türkmen ayrımı üzerinden bu denenmek istenmiştir. Sağ-Sol üzerinden denenmek istenmiştir. Fakat başarılı olunamamıştır. Milletimizin irfanı, feraseti buna izin vermemiştir. Bugün de sığınmacılar üzerinden böyle bir çatışma alanı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yine altını çizerek söylüyorum, maalesef Türkiye’deki bazı siyasi partiler, bazı siyasi parti genel başkanları, siyasetçiler ve toplum mühendisleri de buna çanak tutmaktadır ve bunun üzerinden bir siyasi rant elde etme peşindedir. Bu tehlikeli bir oyundur. Bu milleti ve ülkeyi ateşe atmaktır. Bu ülkeyi, bu milleti seven herkesin bu ateşten elini uzak tutması gerekir diye düşünüyorum.”

‘YASAKLAMA KARARINI DOĞRU BULUYORUM’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, valiliğin aldığı, müzik festivaline ilişkin yasaklama kararını doğru bulduğunu söyledi. Eskişehir kent merkezindeki esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin soruları üzerine konuşan Destici, “Bu organizasyonlar yapılırken gözetilmesi gereken bir husus şudur; toplumun örf ve adetlerine, inançlarına, gelenek ve göreneğine herkesin saygı duyması lazım. Müzik festivali adı altında, sanat adı altında bizim ahlakımızla meşrebimizle inancımızla kültürümüzle uygun olmayan gayriahlaki diyebileceğimiz davranışları içinde yoğunluklu olarak barındıran bu tür faaliyetlerle ilgili bizim şerhimiz var. Müzik festivali adı altında şarap festivali, bira festivali, böyle haram olan davranışların sergilenmesi normalmiş gibi sanki orada 2 günlük bir serbest bölge bu anlamda oluşturuluyor gibi bir organizasyonu ben şahsen, memleketim için de ülkem için de milletim için de insanım için de gençlerim için de uygun görmem” diye konuştu.