Detaylar Belli Oluyor..

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Hayri Çulhacı Sabancı Holding Başkanı Oluyor

Hayri Çulhacı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alacak. Finans ve bankacılık alanındaki tecrübesiyle tanınan Çulhacı'nın geçmişteki rolleri merak ediliyor.
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Uzak Şehir 19. Bölüm Gerilim Dolu Anlar

Uzak Şehir dizisinin 19. bölümü 24 Mart 2025’te yayınlandı ve izleyicileri etkileyen sürpriz gelişmeler yaşandı. Şu anda bölümü izlemek isteyenlerin araştırmaları hızlandı.

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