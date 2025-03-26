Detaylar Eklenecek..

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Kars ve Kağızman’da Eşzamanlı Kaçakçılık Operasyonu

Kars ve Kağızman'da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 10 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda tütün ürünü ve cep telefonları ele geçirildi.
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Adana’da Turfanda Soğan Hasadı Başladı

Adana'da turfanda soğan hasadı başladı ve fiyatlar 18-20 lira arasında değişiyor. Bu yılki yüksek rekolte, çiftçilerin yüzünü güldürse de, yurt dışı taze soğan girişi kaygı doğuruyor.

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