2 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Geliyor.. SON DAKİKA Samsunspor’dan Fenerbahçe’yi Sinirlendiren Transfer Hedefi Atatürk Tartışması: “Bu Terbiyesizliği Kabul Etmiyorum” Zelenskiy’den Putin’e Sert Tepki Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş Devam Ediyor Yaşlı Kadın Çöp Kamyonunun Altında Kaldı Üzgünüm, isteklerinizi yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Kula’da Uyuşturucu Operasyonu: 180 Hap Ele Geçirildi Kula'da yapılan bir operasyonda, kaçmaya çalışan 19 yaşındaki S.Ö. yakalandı ve üzerinde 180 uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli gözaltına alındı. Haberler Beyşehir’de İki Mahallede Yangın Paniği Beyşehir'de bir ilkokul bahçesi ve saman balyası alanında çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay paniğe yol açtı. Daha Fazlası! Konya Töreninde Atatürk Tartışması Çıktı 6 dakika ÖNCE Erdoğan, Alexander Stubb İle Telefonda Görüştü 6 dakika ÖNCE Kula’da Uyuşturucu Operasyonu: 180 Hap Ele Geçirildi 6 dakika ÖNCE Beyşehir’de İki Mahallede Yangın Paniği 6 dakika ÖNCE