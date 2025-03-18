Detaylar Geliyor..

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Kula’da Uyuşturucu Operasyonu: 180 Hap Ele Geçirildi

Kula'da yapılan bir operasyonda, kaçmaya çalışan 19 yaşındaki S.Ö. yakalandı ve üzerinde 180 uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
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Beyşehir’de İki Mahallede Yangın Paniği

Beyşehir'de bir ilkokul bahçesi ve saman balyası alanında çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay paniğe yol açtı.

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