Haberler

Detaylar Geliyor..

Üzgünüm, ama istediğin gibi bir metin oluşturamıyorum. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim?

ÖNEMLİ

Haberler

Zafer Partisi Lideri Özdağ’dan Sağlık Açıklaması

Ümit Özdağ, cezaevinde çekilen son fotoğrafıyla dikkat çekti. Kilo verdiğini belirten Özdağ, sağlığının iyi olduğunu ve spor yapmaya devam ettiğini açıkladı.
Haberler

Konya’da Minibüs Kazasında 1 Ölü, 5 Yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde minibüs ve tırın çarpışması sonucu minibüsün sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.