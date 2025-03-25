Detaylar Geliyor..

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Hasan Şaş’tan Arda Güler’e Galatasaray Önerisi

Hasan Şaş, Arda Güler'in Real Madrid'deki süre yetersizliğini vurgulayarak, Galatasaray'ın Arda için en uygun takım olduğunu ve bu transferin her iki taraf için faydalı olacağını savundu.
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Ercan Saatçi’den Teşekkür Mesajı

Yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Ercan Saatçi, serbest kaldıktan sonra "Dik duruyorum, konserimizde görüşmek üzere" açıklamasında bulundu.

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