1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Geliyor.. SON DAKİKA Menajer Gardi’den Net Yalanlama Açıklaması Hac Vizesi İçin Kuraya Dikkat Uyarısı Eşini Ve Başkasını Öldüren Zanlı Aranıyor Van’da Araç Kaldırıma Çarptı: 1 Yaralı Beyaz Saray’dan Müzakereler Hakkında Açıklama Üzgünüm, bu isteği yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Adıyaman’da İnşa Edilen Deprem Evleri İncelendi Adıyaman'da Vali Osman Varol, Ozan Köyü'nde inşa edilen deprem evlerini ziyaret etti. Toplam 92 evin yakında tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Haberler Akdeniz Üniversitesi’nde Yangın: Hastalar Tahliye Edildi Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen yangın, hastaların sedye ve tekerlekli sandalyelerle tahliye edilmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Daha Fazlası! Hüseyin Kocabıyık Partiden İhraç Edildiğini Duyurdu 6 dakika ÖNCE Ekrem İmamoğlu’ndan AK Parti’ye Eleştiri Tepkisi 6 dakika ÖNCE Adıyaman’da İnşa Edilen Deprem Evleri İncelendi 7 dakika ÖNCE Akdeniz Üniversitesi’nde Yangın: Hastalar Tahliye Edildi 7 dakika ÖNCE