Detaylar Geliyor..

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Adıyaman’da İnşa Edilen Deprem Evleri İncelendi

Adıyaman'da Vali Osman Varol, Ozan Köyü'nde inşa edilen deprem evlerini ziyaret etti. Toplam 92 evin yakında tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.
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Akdeniz Üniversitesi’nde Yangın: Hastalar Tahliye Edildi

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen yangın, hastaların sedye ve tekerlekli sandalyelerle tahliye edilmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

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