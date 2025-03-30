Detaylar Geliyor..

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Erciş’te Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Erciş ilçesinde bir otomobil, kemerin ayağına çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.
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Mersin’de Bayramda 3 Araçlı Kaza

Toroslar'da bayram günü gerçekleşen trafik kazasında 3 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Soruşturma sürmekte.

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