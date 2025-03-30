3 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Geliyor.. SON DAKİKA Asya’da Depremler: Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor Sergen Yalçın’ın Şampiyonluk Kehaneti Dikkat Çekti Erdoğan’dan Mahkumlara Bireysel Af Kararı Bayram Tatili Yolları Kitledi: Uzun Araç Kuyruğu Deprem Anında İşçinin Zor Anları Üzgünüm, bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Erciş’te Kaza: 3 Kişi Yaralandı Erciş ilçesinde bir otomobil, kemerin ayağına çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor. Haberler Mersin’de Bayramda 3 Araçlı Kaza Toroslar'da bayram günü gerçekleşen trafik kazasında 3 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Soruşturma sürmekte. Daha Fazlası! Erciş’te Kaza: 3 Kişi Yaralandı 3 dakika ÖNCE Mersin’de Bayramda 3 Araçlı Kaza 3 dakika ÖNCE LGBT Destekçisi Kadın, Şara’nın Kabinesinde 35 dakika ÖNCE Bakan Yerlikaya: Bayramda Trafikte 5 Kayıp 44 dakika ÖNCE