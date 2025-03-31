Detaylar Geliyor..

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Şam’da Binler Bayram Namazında Buluştu

Şam'da binlerce kişi, Esad rejiminden kurtulmanın sevincini bayram namazıyla kutladı. Etkinliklerde halk, birbirlerini bayramlaşarak kutlayarak coşkulu bir atmosfer oluşturdu.
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Kocaeli’de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Kaçak

Kocaeli'de bir kişi, parka davet ettiği bireyle tartıştı. Olayda, göğsünden vurularak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

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