Detaylar Geliyor..

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Settar Tanrıöğen Sağlığına Kavuştu, Programda Konuştu

Settar Tanrıöğen, beyin kanaması sonrası final yaptığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisini ve arkadaşlarını özlediğini belirtti. Ahmet Mümtaz Taylan'la yaptığı programda duygu dolu anlar yaşadı.
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Çin’den Myanmar’a İkinci Yardım Malzemeleri

Çin, Myanmar'daki acil ihtiyaçlar için ikinci yardım malzemesi partisinin Yangon'a ulaştığını açıkladı. Gönderilenler arasında çadır, battaniye ve gıda ürünleri yer alıyor.

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