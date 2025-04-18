6 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Geliyor.. SON DAKİKA Faizler Değişti! Kredi Düşünenlere Dikkat! Abd, Çin Gemilerinden Ücret Alacak İtalya’da Teleferik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı Gazze’de 2 Milyondan Fazla Kişi Tutsak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç’u kabul etti Üzgünüm, ama istediğiniz şekilde yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Erzincan’da Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı Erzincan'da kadına yönelik şiddetle mücadele için bir değerlendirme komisyonu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı. Haberler BİRLEŞMİŞ Milletler Gazze’deki Duruma Dikkat Çekti Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye insani yardım engellerinin 2 milyondan fazla kişiyi tutsak duruma soktuğunu ve yardımların tükenmekte olduğunu bildirdi. Sivil halkın stres düzeyi ise kritik seviyelerde. Daha Fazlası! Sırrı Süreyya Önder’in Hayatı Tehlikede 6 dakika ÖNCE Sırrı Süreyya Önder’in durumu kritik! 6 dakika ÖNCE Erzincan’da Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı 6 dakika ÖNCE BİRLEŞMİŞ Milletler Gazze’deki Duruma Dikkat Çekti 6 dakika ÖNCE