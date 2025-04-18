Detaylar Geliyor..

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Erzincan’da Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Erzincan'da kadına yönelik şiddetle mücadele için bir değerlendirme komisyonu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.
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BİRLEŞMİŞ Milletler Gazze’deki Duruma Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye insani yardım engellerinin 2 milyondan fazla kişiyi tutsak duruma soktuğunu ve yardımların tükenmekte olduğunu bildirdi. Sivil halkın stres düzeyi ise kritik seviyelerde.

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