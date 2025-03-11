Detaylar Geliyor..

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Tokat’ta İşçi Servisi Yandı, İşçiler Kurtuldu

Tokat’ta bir işçi servisinde motor kısmından çıkan yangın, minibüsün tamamen yanmasına neden oldu. İşçiler yangından zarar görmeden kurtuldu; olayda yaralanan yok.
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Murat Tutar’a Köpek Saldırısı: Yoğun Bakımda

Erzurum'un Narman ilçesindeki 10 yaşındaki Murat Tutar, ekmek almak için evden çıkarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı ve yoğun bakıma alındı.

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