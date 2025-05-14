Detaylar Geliyor..

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ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, Kongre Ziyaretini Eleştirdi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Kongre üyelerinin izinsiz olarak ICE merkezine girmesini siyasi şov olarak değerlendirdi. Newark Belediye Başkanı Ras Baraka ise merkezle ilgili kaygılarını ifade etti.
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Göztepe, Uşak’ı Yenerek Yükseldi

Göztepe, Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda Ada Yem Uşak Basketbol'u 70-59 mağlup ederek Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi. Karşılaşma Bornova'da yapıldı.

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