Detaylar Geliyor..

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Tahsin Doğru, Organik Ürünler Satıyor

Ordu'da 90 yaşındaki Tahsin Doğru, 'Cevizci Dede' olarak biliniyor. Organik ceviz, fındık ve kuru fasulye satarak aktif bir yaşam sürdüren Doğru, gençlere boş durmamalarını tavsiye ediyor.
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Sivas’ta Ambulansla Otomobil Çarpıştı

Sivas'ta ambulans ile otomobil çarpıştı; 2 sağlık çalışanı dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, durumları stabil.

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