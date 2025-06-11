13 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Geliyor.. SON DAKİKA Büyükçekmece Açıklarında 3,5’lik Deprem Leroy Sane, Galatasaray’a geldi Brescia, Profesyonel Liglerden İhraç Edildi Yozgat’ta Trafik Kazası: 3 Yaralı Patatesler Yola Saçıldı, TIR Devrildi Lütfen metni paylaşın, ardından gerekli analizleri yaparak istediğiniz şekilde özgün hale getireyim. ÖNEMLİ Haberler Tahsin Doğru, Organik Ürünler Satıyor Ordu'da 90 yaşındaki Tahsin Doğru, 'Cevizci Dede' olarak biliniyor. Organik ceviz, fındık ve kuru fasulye satarak aktif bir yaşam sürdüren Doğru, gençlere boş durmamalarını tavsiye ediyor. Haberler Sivas’ta Ambulansla Otomobil Çarpıştı Sivas'ta ambulans ile otomobil çarpıştı; 2 sağlık çalışanı dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, durumları stabil. Daha Fazlası! Tahsin Doğru, Organik Ürünler Satıyor 5 dakika ÖNCE Sivas’ta Ambulansla Otomobil Çarpıştı 5 dakika ÖNCE Yıldırım’da Teker Fırlama Anları Görüntülendi 5 dakika ÖNCE Kahve, Doğu Afrika’nın önemli simgesidir 5 dakika ÖNCE