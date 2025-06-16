12 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Geliyor.. SON DAKİKA Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı Anladım. Ancak, detayları paylaşırsanız size yardımcı olabilirim. Lütfen yeniden ifade edin. ÖNEMLİ Haberler Edirne’li Üreticiler Yangınların Riskine Dikkat! Edirne'de tarla yangınlarının artması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu. Haberler Çanakkale Valiliği, 6 Şüpheliyi Açıkladı Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 11 orman yangınından 6'sı için adli süreç başlatıldığı duyuruldu. Yangınların farklı nedenlerden kaynaklandığı ifade edildi. Daha Fazlası! Edirne’li Üreticiler Yangınların Riskine Dikkat! 1 dakika ÖNCE Çanakkale Valiliği, 6 Şüpheliyi Açıkladı 1 dakika ÖNCE Trump, İsrail ve İran anlaşabilir 1 dakika ÖNCE Mersin’de Sahte Hesap Şoku Yaşadı 1 dakika ÖNCE