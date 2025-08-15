52 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Geliyor.. SON DAKİKA Ankara’da Okul Servisleri Yüzde 30 Zam Hindistan’da Sel Felaketi 40 Can Kaybetti Doğal Sit Alanlarında Hayvanlar İçin Alanlar Avukat Rezan Epözdemir, cezaevine gönderildi Silah Kaçakçılarına Operasyon Yapıldı Üzgünüm ama bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı. Haberler Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti. Daha Fazlası! Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti 24 saniye ÖNCE Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi 26 saniye ÖNCE Kadriye Akkurt Hayatını Kaybetti 29 saniye ÖNCE KAYINVALİDE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 31 saniye ÖNCE