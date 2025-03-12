Detaylar Geliyor..

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Göztepe ve Karşıyaka Sultanlar Ligi Yolunda

Göztepe ve Karşıyaka, Alanya'da TVF Kadınlar 1. Ligi finallerinin ilk maçında karşı karşıya gelecek. İki takım, Sultanlar Ligi'ne katılma mücadelesi verecek.
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Milli Şairi Anma Ve İstiklal Marşı Programı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 12 Mart etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy anıldı. Tiyatro gösterileri ve şiir okuma yarışmasında ödül dağıtıldı.

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