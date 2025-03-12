Detaylar Geliyor..

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Muş Müftülüğü’nden Ramazan Yardım Kolisi Dağıtımı

Ramazan ayında Muş'taki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemeleri yardımı yapıldı. Müftü Demir, destek veren hayırseverlere teşekkürlerini iletti.
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Şehit Künye Bilgi Sistemi Hayata Geçti

Afyonkarahisar'da, şehitlerin biyografik bilgilerini dijitalleştiren 'Şehit Künye Bilgi Sistemi' projesi, mezar taşlarına yerleştirilen karekodlarla hayata geçirildi.

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