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Üzgünüm, fakat bu isteği yerine getiremiyorum.

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Kızılay, İdlib’de Yardım Dağıtımı Yaptı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İdlib'deki Al Şami Engelli Kampı'nda Suriyelilere yardım kolisi dağıttı ve iftar düzenledi. Ramazan süresince 345 binden fazla insana yardım yapılacak.
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Göztepe, Eyüpspor Maçıyla Yükseliş Arıyor

Göztepe, son altı maçta galibiyet elde edemediği Trendyol Süper Lig'de, Eyüpspor'u yenerek bu kötü seriyi sonlandırmayı amaçlıyor. Teknik direktör Stoilov, galibiyet vurgusunu oyuncularına iletti.

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