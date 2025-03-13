10 saniye önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Geliyor.. SON DAKİKA A Milli Hentbol Takımı İsviçre’ye Yenildi Milli Atıcılar Avrupa Şampiyonası’nda Zirvede CHP’den İktidar Bekleyenler, Az Kaldı ABD’de Trump’ın Performansına Dair Anket Pakistan’da Tren Saldırısına Operasyon Düzenlendi Üzgünüm, ancak bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Kayseri’den 7 Bin Suriyeli Ayrıldı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentin 7200 Suriyeliyi misafir ettiğini ve yerel halkın dayanışma ruhunu vurguladı. Ayrıca, ERVA Spor Okulları projesinin değerine dikkat çekti. Haberler Pakistan’da Tren Saldırısında Ölü Sayısı Arttı Ketta'da bir yolcu trenine düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi öldü. Pakistan Ordusu, rehineleri kurtarma operasyonunda 4 askerini kaybetti, 33 terörist neutralize edildi. Daha Fazlası! Kayseri’den 7 Bin Suriyeli Ayrıldı 3 saniye ÖNCE Pakistan’da Tren Saldırısında Ölü Sayısı Arttı 7 saniye ÖNCE Romulo Göztepe’de Ayrılma Kararı Aldı 15 saniye ÖNCE Biga’da Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı 19 saniye ÖNCE