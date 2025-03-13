Detaylar Geliyor..

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Kayseri’den 7 Bin Suriyeli Ayrıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentin 7200 Suriyeliyi misafir ettiğini ve yerel halkın dayanışma ruhunu vurguladı. Ayrıca, ERVA Spor Okulları projesinin değerine dikkat çekti.
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Pakistan’da Tren Saldırısında Ölü Sayısı Arttı

Ketta'da bir yolcu trenine düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi öldü. Pakistan Ordusu, rehineleri kurtarma operasyonunda 4 askerini kaybetti, 33 terörist neutralize edildi.

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