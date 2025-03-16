Detaylar Geliyor..

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Şanlıurfa’da Budama Atıkları İçin Para Cezası

Şanlıurfa Valiliği, Antep fıstığı verimliliğini artırmak için budama artıklarını imha etmeyen üreticileri para cezasıyla uyardı ve bilgilendirme faaliyetlerine başladı.
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Kayseri’de 600 Üyeye Tapu Teslimi Yapıldı

Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı, 600 üyenin tapularını teslim ettiklerini, e-ticaret platformuna geçiş yapacaklarını ve su bazlı boya kullanımının önemini vurguladı.

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