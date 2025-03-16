4 saniye önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Geliyor.. SON DAKİKA MHP’den Öcalan ve Ateşkes Açıklaması Gönül Dağı İçin Yeni Sezon Müjdesi Kesme Altın Satışı Artık Yasaklandı! Sigarada Verdiği Düzenleme: ÖTV ve Maktu Ayarı G7 Zirvesindeki Taslaktan Filistin Çıkarıldı! Üzgünüm, bu isteği yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Şanlıurfa’da Budama Atıkları İçin Para Cezası Şanlıurfa Valiliği, Antep fıstığı verimliliğini artırmak için budama artıklarını imha etmeyen üreticileri para cezasıyla uyardı ve bilgilendirme faaliyetlerine başladı. Haberler Kayseri’de 600 Üyeye Tapu Teslimi Yapıldı Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı, 600 üyenin tapularını teslim ettiklerini, e-ticaret platformuna geçiş yapacaklarını ve su bazlı boya kullanımının önemini vurguladı. Daha Fazlası! Mersin’de Çağla Hasadı Başladı 1 saniye ÖNCE Şanlıurfa’da Budama Atıkları İçin Para Cezası 3 saniye ÖNCE Kayseri’de 600 Üyeye Tapu Teslimi Yapıldı 6 saniye ÖNCE ABD ve İngiltere Yemen Saldırıları: 31 Ölü 9 dakika ÖNCE