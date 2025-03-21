Detaylar Geliyor: Beklemede Kalın

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Mehmet Uçum: “Devlet Hukuk Dışılığa Geçit Vermez”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, sokak eylemlerinin hukuki süreçleri engelleyerek kaos yaratmayı amaçladığını belirtti ve devleti bu tür zorbalıklara karşı kararlılıkla savunacağını vurguladı.
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Jandarma Personeli Down Sendromlular Gününü Kutladı

Mersin'de jandarma, Dünya Down Sendromlular Günü'nde özel çocuklar için tanıtım etkinliği düzenleyerek, onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

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