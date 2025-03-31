Detaylar Gelmeye Devam Ediyor

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Mezarlık Ziyaretinden Sonra Hayatını Kaybetti

Elazığ'da 73 yaşındaki Saadet Tubay, bayram sabahı ailesinin mezarlarını ziyaret ettikten bir gün sonra hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna alındı.
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Besni’de Otomobil ve Ticari Araç Çarpıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kaza meydana geldi; otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

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