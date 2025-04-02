Detaylar Gelmeye Devam Ediyor

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Maginder Başkanı Karademir’den Boykot Tepkisi

Malatya'daki Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı, CHP'nin alışveriş boykotu çağrısına karşı çıkarak, esnafın zorluk yaşadığını ve boykotun zararlı olacağını belirtti. Birlik olma çağrısı yaptı.
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Çin Ekibi Myanmar Depreminde Kurtarma Çalışması Yaptı

Myanmar'daki 7.9 büyüklüğündeki depremin ardından, Çinli kurtarma ekipleri felaketzede bölgelerde 8 kişiyi kurtararak, çalışmalarına devam ediyor. Araştırmalar için gelişmiş teknolojik ekipmanlar kullanılıyor.

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