16 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Gelmeye Devam Ediyor SON DAKİKA Ev Kuracak Çiftlere Büyük Destekler İmamoğlu Mağdur, Le Pen Bitmiş Siyasetçi WhatsApp Eski iPhone Modellerinde Çalışmayacak Emekliliklerin İptali: Binlerce Kişi Riskte! Kırıkkale’de Çocukları Korumak İsterken Cinayet İşlendi Maalesef isteğinizi yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Maginder Başkanı Karademir’den Boykot Tepkisi Malatya'daki Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı, CHP'nin alışveriş boykotu çağrısına karşı çıkarak, esnafın zorluk yaşadığını ve boykotun zararlı olacağını belirtti. Birlik olma çağrısı yaptı. Haberler Çin Ekibi Myanmar Depreminde Kurtarma Çalışması Yaptı Myanmar'daki 7.9 büyüklüğündeki depremin ardından, Çinli kurtarma ekipleri felaketzede bölgelerde 8 kişiyi kurtararak, çalışmalarına devam ediyor. Araştırmalar için gelişmiş teknolojik ekipmanlar kullanılıyor. Daha Fazlası! Cumhuriyetin Yeni Yüzyılı: Terörsüz Bir Türkiye 21 saniye ÖNCE Bahçeli: Her Parti Türkiye’nin Bir Parçasıdır 29 saniye ÖNCE Maginder Başkanı Karademir’den Boykot Tepkisi 39 saniye ÖNCE Çin Ekibi Myanmar Depreminde Kurtarma Çalışması Yaptı 41 saniye ÖNCE