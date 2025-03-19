1 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Gelmeye Devam Ediyor.. SON DAKİKA Bahar Dizisinde Büyük Kaza Sonrası Karmaşa Yakutsk, Dünyanın En Soğuk Şehri Oldu Firari, Gürcistan’a Kaçarken Dağda Kayboldu Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na Destek Mesajı 7 Süper Lig Takımı PFDK’ya Sevk Edildi Üzgünüm, bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Kartepe’deki Fabrikada Çıkan Yangın Söndürüldü Kartepe'deki bir geri dönüşüm fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından iki saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının sebebi belirlenemedi. Haberler Ankara’da Gece Kar Yağışı Etkili Oldu Ankara'da soğuyan hava koşulları gece kar yağışına yol açtı. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde de kar ve don olaylarının süreceğini duyurdu. Daha Fazlası! Kartepe’deki Fabrikada Çıkan Yangın Söndürüldü 9 dakika ÖNCE Ankara’da Gece Kar Yağışı Etkili Oldu 9 dakika ÖNCE İskenderun’da Günübirlik Evde Fuhuş Operasyonu 29 dakika ÖNCE İmamoğlu İle Birlikte 27 Kişinin Diploması İptal Edildi 37 dakika ÖNCE