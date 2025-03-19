Detaylar Gelmeye Devam Ediyor..

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Kartepe’deki Fabrikada Çıkan Yangın Söndürüldü

Kartepe'deki bir geri dönüşüm fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından iki saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının sebebi belirlenemedi.
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Ankara’da Gece Kar Yağışı Etkili Oldu

Ankara'da soğuyan hava koşulları gece kar yağışına yol açtı. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde de kar ve don olaylarının süreceğini duyurdu.

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