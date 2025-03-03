Detaylar Henüz Gelmedi..

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Vali Aygöl Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük-Eskişehir yolundaki kazada yaralıları hastanede ziyaret etti. Tır sürücüsü ağır yaralanırken, otobüsteki 10 kişi hafif yaralandı.
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Uludağ Üniversitesi’nde Nöroloji Sempozyumu Düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi, 50. yıl etkinlikleri kapsamında Nöroloji Nöroşirürji Hemşireliği Sempozyumu düzenledi. Etkinlikte hemşirelik mesleğinin önemi ve gelişimi ele alındı.

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