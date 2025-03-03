Detaylar Şimdi Geliyor..

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Bahçeli, Demirtaş ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izniyle İstanbul'a götürülerek eşi Başak Demirtaş'a refakat etti, bu süreçte MHP lideri Bahçeli ile telefonla görüştü.
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Galatasaray’da Cuesta Tepkisi Gündemde

Galatasaray'da Cuesta'nın neden olduğu penaltı sonrası başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'na yönelik eleştiriler arttı. Taraftarlar istifa çağrısı yaparken, Hatipoğlu soruya tepkisiz kaldı.

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