Detaylar Yakında Açıklanacak..

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Antalya’da 201 Kişi Tutuklandı

Antalya'da gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde, 201 kişi tutuklanırken, 1,469 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çalıntı araçlardan 24'ü ele geçirildi.
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Maden İşçileri Üç Aydır Maaş Alamıyor

Eskişehir Mihalıcçık'taki Doruk Madencilik çalışanları, Yıldızlar Holding'e devrinin ardından 3 aydır maaşlarını alamadıkları için protesto düzenledi. Aileleriyle birlikte eylem gerçekleştirdiler.

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